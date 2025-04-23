EDITION
Directors Guild Helsinki
Production Company
Helsinki, Finland
http://directorsguild.fi/
juha-matti@directorsguild.fi
+358 40 707 3890
Pete Riski and the Real Strength of Cinema
26/06/2025
This Touching Film Explores the Human Need to Connect
25/06/2025
Directors Guild Strikes Gold at the STRAIGHT 8 Shootout in Cannes
20/06/2025
Alepa Embraces Its City-Only Status with Witty ‘Urban Legend’ Campaign
19/05/2025
This Heartfelt Story Serves as a Stark Reminder of Isolation During the Festive Season
18/12/2024
Santa Gets Some Festive Health Helpers in Terveystalo Spot
12/12/2024
Directors Guild Welcomes Director Mika Kurvinen
09/12/2024
Santa Can Retire as Finnish Hypermarket Prisma Covers All Christmas Needs
18/11/2024
Director Pete Riski Joins Directors Guild Helsinki
31/10/2024
Otso Tiainen’s 'Shadowland' Premieres at Los Angeles' Beyond Fest
18/10/2024
Energy Gives Meaning to Important Moments in Helen Electricity Spot
24/09/2024
Sonya Akulshina Makes Directorial Debut for Directors Guild with Beautiful Tise Spot
27/08/2024
