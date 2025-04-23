EDITION
Bear Meets Eagle On Fire
Advertising Agency
Sydney, Australia
http://beareaglefire.com/
micah@beareaglefire.com
+61 439 897 417
Work of the Week: 15/08/25
15/08/2025
AUNZ Work of the Week: Telstra and Bear Meets Eagle on Fire
15/08/2025
Bear Meets Eagle on Fire and Telstra Dominate at AWARD Awards: Agency, Creative Leader, Marketing Team, CMO of the Year
14/08/2025
Local Humour Connects Herpes and Crafted Critters. Their Makers Didn’t Expect Them to Go Global
13/08/2025
Steve Buscemi Stars as Alien Overlord Whose ‘Scamageddon’ is Blocked By Telstra
11/08/2025
Micah Walker To Host Online Masterclass For AWARD School
21/07/2025
Telstra Switches Up ‘Wherever We Go’ Spot For State Of Origin
10/07/2025
Brent Smart: Telstra’s Cannes Wins Show Big Brands Can Be Most Creative
27/06/2025
Revolver’s Palme d’Or Is a Win for “Every Director In our Company”
24/06/2025
The LBB & Friends Beach: Cannes Content Programme 2025
19/06/2025
World-Class, “Sadistic” Indies Don’t Want Parachutes: “Second You Take $10, You're No Longer Independent”
19/06/2025
Cannes Lions 2025 Grand Prix Winners in Entertainment, Gaming, Music, Sport, Design, Digital Craft, Film Craft and Industry Craft
18/06/2025
