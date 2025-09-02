senckađ
Group745
Group745
Group745
Group745
Group745
Group745
EDITION
Global
USA
UK
AUNZ
CANADA
IRELAND
FRANCE
GERMANY
ASIA
EUROPE
LATAM
MEA
Edition : InternationalLanguage : English
HOME
NEWS
CREATIVE LIBRARY
IMMORTAL AWARDS
MEMBER COMPANIES
PEOPLE
JOBS
How LBB WorksPlans & PricingEditorial Toolkit
editionRectangle
work

Sapporo - So Pour a Sapporo

Sapporo
02/09/2025
6
Share
Download
EMBED
EMBED WITH CREDITS
Credits
Add my Credit
SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER

Client: Sapporo

Agency: Sunday Gravy

Production: Collider

Producer: Autumn Loveday

Director: Dylan Duclos

Managing Director: Rachel Ford-Davies

DOP: Chris Miles

1AC: Javier Sauve

2AC: Tokiomi Tsuta


Service Production: Mr+ Positive Tokyo

Executive Producer: Peter Grasse

Line Producer: Shinzo Higashiyama

Production Coordinator: Yukika Tasaki

Scout Coordinator: Matt Lott

Production Assistant: Sheena Egawa, Ruka Terao

Gaffer: Satoshi Tani

Casting Director: Ryota Suzuki

Businessman: Asuma Yuki

Bar Friend: Masaru Kurono

Extras: Ryohei Hariu, Toshihiko Shirai, Hisao Shichi, Akio Aihara, Harune Horigome, Teppei Eri

Driver: Ryohei Egami (NASH), Moto Nuquee


Post Production: Collider

Editor: Adam Wills

Colourist: Matt Fezz

Music/ Sound: Electric Sheep

About
MORE ABOUT undefined
SUBSCRIBE TO LBB’S newsletter
Enter your email
FOLLOW US
Our Products
About Us
Contact
Editorial Toolkit
GDPR Guide
Help & FAQ
Privacy & Cookie Policy
Terms & Conditions
Newsletters
Create your own LBB icons
How it works
Plans & Pricing
LBB’s Global Sponsor
Group745
Language:
English
© 2005-2023 LBB Ltd·Privacy and Cookie Policy·Terms and Conditions
v2.25.1