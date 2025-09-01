senckađ
Go Mongolia - Go Mongolia

Go Mongolia
01/09/2025
9
Credits
Client: Government of Mongolia

Agency: Edelman

Production Company : Mr+Positive Singapore

Executive Producer: Peter Grasse

Producer: Karen Egawa

Production Coordinator: Maiko Awaji

Director: Patrick Fileti

DOP: Jani Häkli

Hero Talent: Eny Jaki

Throat singer: Batzorig Vaanchig


Mongolia Local Production: Fixers Mongolia

Executive Producer: Ben Moyle

Line Producer: Uchral B.

Production Assistant: Uyanga

1st AC: Altanshagai Munkhnasan

2nd AC: Ganzorig. D

Grip: Byambajargal Ganbold

Gaffer: Khoskhuleg Erdenebat

Gaffer Assistant: Temuulen Undrakh

Runner: Tenuun Dorjravdan

BTS & Sound: Thomas Green


Paris Local Production: Glitch Paris

Executive Producer: Leslie Dupuis-Mendel

Line Producer: Costia

Production Manager: Valentin Tourdjman


London Local Production: LSK Productions

Producer: Georgia Grant

1st AD / Executive Producer: Lewis Knaggs

Head of Camera/1st Camera Assistant/Focus Puller : Kai Newton

1st Camera Assistant/Focus Puller: Stephen Ofori

2nd Camera Assistant: Kaylen Smith

Gaffer: Charlie Relph

Spark: George Castle, Liv Kininmonth, Sid Maouche

DIT: Dylan Parker

MUA: Molly Lynch

Hair Stylist: Jess Hau

Stylist: Gregory Russil

Stylist Assistant: Manya Dudani

Executive Producer: Ffion Knaggs

Production Assistant: Lola Houlton, Miki Davies, Hana Grasse

Driver: Kiren Foster

Bus Driver: Harry Sartain

Talent [Body Double]: Catalina Blanco

Talent: Chantelle Bernard, Christian Vaccaro, Gavin Muge, Lucy Lan Luo, Richa Prakash, Jason Hall, Chris Cordell

Fulham FC fans: Richard, George, Harry + Honor Cadbury

Fulham FC fans: Tamara Dragadze + Oscar Klim-Petersen

BTS & Sound Thomas Green


Tokyo Local Production: Mr+Positive Tokyo

Production Coordinators: Hinako Watanabe, Maiko Awaji

1st AC: Tatsuya Ouchi

2nd AC: Jazz Lachish

Gaffer: Shinzo Higashiyama,

Assistant Producer: Ruka Terao, Tisha Yamaguchi, Noa Grasse

Drivers: Motockney Nuquee, Ryohei Egami, Thibault Marin

Talent: Misa, Yamada, Yuzuha,

BTS & Sound Thomas Green


Post Production

Post Production: Mr+Post Tokyo

Post-Producer: Saeko Kitajima

Editor: Patrick Fileti

Assistant Editor: Saeko Kitajima

Colourist: Yanni Kronenberg


VFX Company: CreAI

Executive Supervisor: Sam Talwalkar

VFX Supervisor: Sachin Kadbane

VFX Producer: Noan John Vinod

AI Support: Sameer Saurabh, Krupasagar Sridharan, Rohan Mistry

Matchmove Artist: Fazal Khan

Roto Artist: Siva

Cleanup Artist: Silambarasan P

DMP Artist: P Mohan Rao

Comp Artists: Gopi Veeran, Gautam Gulaskar


Music

Music & Sound: ikigai

Creative Director: Ryan Dickinson

Composer: Sander Mölder

Sound Designer: Jon Cooper

