senckađ
Group745
Group745
Group745
Group745
Group745
Group745
EDITION
Global
USA
UK
AUNZ
CANADA
IRELAND
FRANCE
GERMANY
ASIA
EUROPE
LATAM
MEA
Edition : InternationalLanguage : English
HOME
NEWS
CREATIVE LIBRARY
IMMORTAL AWARDS
MEMBER COMPANIES
PEOPLE
JOBS
How LBB WorksPlans & PricingEditorial Toolkit
editionRectangle
work

Suntory-196 - Suntory-196

Suntory-196
01/09/2025
13
Share
Download
EMBED
EMBED WITH CREDITS
Credits
Add my Credit
SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER

Client: Suntory-196
Agency: JLNY
Production Company: Mr+Positive Tokyo
Executive Producer: Peter Grasse
Line Producer: Yukika Tasaki
Agency Producer: Ken Kitch
Agency Producer: Star Wingate-Bay
Creative Director: Andrew Tobin
Art Director: Marjorie Vardo
Copy Writer: Lannie Hartley
Account Manager: Jack Beck
Director: Hiroshi Kikuchi
1st AD: Kenji Chiyotani
2nd AD: Takahiro Kitamura
DP: Ryoken Okamura
1st AC: Hiroto Miyakawa
2nd AC: Kouya Uchiumi
Offline Editor: Maki Yoshida
2nd Offline Editor: Derek
3rd Offline Editor: Lia Wu
Colorist for Director’s Edit: Ben Conkey
1st Online Editor: Chitoshi Murata
2nd Online Editor: Shoichi Nakamura
DP Mg: Megumi Irino
DIT: Kei Kimura
BTS Videographer: Julio Koshiishi
Production Manager: Yusuke Tamura
Unit Director: Mon Takada
Production Support: Hiroyuki Kato
Prod Coordinator: Shinzo Higashiyama
PA: Yukiko Nagata
Talent PA: Yasutomi Shimizu
Talent PA: Kanna Wasserman
Talent PA: Michiho Tasaki
Client PA: Karen Egawa
Agency PA: Sheena Egawa
Runner: Yune Miyashita
Runner: Ruka Terao
Casting Director: Mari Kamagata
Choreographer: Mayumi Kikuguchi
Driver: Ryohei Egami
Art Director: Takayuki Mitsuizumi
Big Props: KADOKAWA DAIEI STUDIO
Music Producer: Toru Midorikawa
Music Producer: Natsumi Fukunaga
Singer: Koh Hirano
Gaffer: Shin Takakura
Best Boy: Yasunari Ushio
Gaffer Mg: Yukiko Sunahara
Electrician 1: Makoto Takasaki
Electrician 2: Mitsuo Kojima
Electrician 3: Takayuki Niibe
Electrician 4: Tatsuo Yamamoto
Electrician 5: Yuuki Kobayashi
Electrician 6: Jin Kobayashi
Electrician 7: Chikara Tsuchiya
Electrician 8: Hitoshi Ozawa
Electrician 9: Toshikazu Kadoma
Electrician 10: Yuuki Kadowaki
Electric OP: Katsuta Kawasaki
Lighting OP: Naoki Kaneko
Grip: Takahisa Shimoda
Mixer: Toru Komatsu
Sound OP: Hiroshi Ishihara
Stylist: Remi Takenouchi
HMU: Minako Suzuki

About
MORE ABOUT undefined
SUBSCRIBE TO LBB’S newsletter
Enter your email
FOLLOW US
Our Products
About Us
Contact
Editorial Toolkit
GDPR Guide
Help & FAQ
Privacy & Cookie Policy
Terms & Conditions
Newsletters
Create your own LBB icons
How it works
Plans & Pricing
LBB’s Global Sponsor
Group745
Language:
English
© 2005-2023 LBB Ltd·Privacy and Cookie Policy·Terms and Conditions
v2.25.1