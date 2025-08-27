senckađ
Rogers Xfinity - All At Once Edited by Monica Remba

Rogers Xfinity
27/08/2025
Monica let the cut come from within 🧘🏽‍♀️ more spots for Rogers ➡️ Click the link our bio to see more of her work

Client: Rogers Xfinity

Agency: Publicis Toronto
President/CEO : Duncan Bruce
President: Brett Mcintosh
CCO: Vinicius Dalvi
Group Creative Director: Ian Simpson
Group Creative Director: Catherine Allen
Associate Creative Director Art: Rodrigo Molina
Associate Creative Director Copywriter: Steve Muzzin
Sr Art Director: Matheus Cerqueira
Sr Copywriter: Felipe Duarte
VP Broadcast Production: Pam Portsmouth
Senior Producer: Koa Padolsky
Account team: Ngaio Potts, Blaire Jackson, Plinio Campos

Production Company: Merchant
Director: Tim Godsall
DP: Tim Hudson
Executive Producers: Ian Webb, Farrah Khaled , Hayley Taylor
Service Company: Anonymous Content

Editorial: School Editing
Editor: Monica Remba
Assistant Editor: Claire Shafto
Producer: Steve Villeseche

Colour House: Artjail
Colourist: Clinton Homuth
Colour Assistant: Austin Tang
Producer: Alison Maxwell

Finishing House: Fort York
Lead Flame Artist: Marco Polsinelli
Motion Graphics Animator: Serina Choi
Flame Artists: Melissa Vasiliev, James Marin, Luke White, Alex Boothby, Dan Margules, Mike Morey
Executive Producer: Cathy Jefferies

Audio House: Grayson Music Group
Creative & Voice Director: Mark Domitric
Sound Engineer: Eric Hulme
Sound Designer: Matt Fasullo
Senior Producer: Nicholas Shaw
Music Supervisors: Rich Hamilton, Warren Bray

