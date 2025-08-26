senckađ
work

Chevrolet Onix - Chevrolet showcases kids counting Onix cars on the streets

Chevrolet Onix
26/08/2025
Credits
Chevrolet is highlighting the popularity of its Onix model in a new campaign introducing the 2026 Onix and Onix Plus, created by WMcCann.

With the tagline “The New Chevrolet Onix. Discover the OnixPresence, portrays two children playing a game of counting how many Onix cars they can spot on the streets, while sitting in the back seat of their mother’s car.

The campaign also unfolds through point-of-sale activations and a social media strategy featuring a squad of influencers.



“Working with real-life siblings already brings a unique chemistry that can’t be staged. Adding to that, a crew led by women across all key roles transformed the set into a space of strength and authenticity — and that truth is what comes through on screen.” – Ju Belfer, Director


--

Credits

Agency: WMcCANN

Client: Chevrolet

Product: Onix MY2026

Campaign name: The New Chevrolet Onix – OnixPresence


Client Team: Guilherme Arruda, Federico Wassermann, Vivianne Gonçalves, Stefano Begliomini, Pamela Mourão

CEO: Renata Bokel

CCOs: Hugo Rodrigues, Dani Ribeiro

ECD: Alessandra Sadock

Creative Direction: André Leotta

Associate Creative Directors: Erich Moreira, Markito Mesquita

Creatives: Alexandre Santos, Felipe Araújo, Pedro Aranha, Vitoria Oliveira, Edilene Santos

CSO: Agatha Kim


Planning: Renato Duo, Gabriel Lopes, Gabriela Souza

Content: Tamyris Bueno, Rodrigo Yoshizumi, Cami Smid, Marcos Santos, Tais Aragão, Ícaro Lincoln

VP of Business & Operations – General Motors: Fernanda Marin

Account Management: Fernanda Santa Rosa, Ingrid Martins, Renata Silveira, Thaís Vieira, Giulia Vita, Victoria Nakano, Ana Clara Prudente, Glend Matias, Victoria Simões

Chief Media Officer: André Scaciota

VP of Media: Andreia Abud

Media: Flavio Franco, Nadia Araujo


Head of Data: Vinicius Hamburgo

Data: Thiago Tiuzzi, Fabio Oliveira, Tatiane Araujo, Luanna Bernardo

Head of Digital & Performance: Mariana Santos

Head of Integrated Production: Gibinha Pires

Integrated Production: Camila Carrieri, Pedro Cerqueira, Vanessa Jorge, Karina Oliveira, Joyce França, Paula Buttler, Cristiane Leopacci

Projects: Carolina do Amaral, Karina Corrêa, Raíssa Regina, Fernando Campos


Production Company: Balma Films

Director: Ju Belfer

Executive Director: Thiago Balma

Executive Producer: Niry Usha

Production Coordinator: Thaís Girotto

Assistant Production Coordinator: Tasha Siqueira

Production & Post Coordinator: Adriana Putini

Strategic Planning: Rafael Della Rosa

1st Assistant Director: Taciana Fortunati

2nd Assistant Director: Luciana Waszak

Production Directors: Daniel Lombardi, Aline Simmi Da Silva

Production Assistant: Sofia Lombardi

Director of Photography: Julia Equi

Still Photographer: Bruna Lucena

Props Production: Camila Franzen

Location Production: Bruno Palaoro

Casting: Amanda Michelini

Wardrobe Stylist: Isadora Bertolucci

Makeup Artist: Aline Matias

Gaffer: Roberto Ramos

Key Grip: Le Rosa


Post-Production: Cuadro Post

Compositing: Jux Post (Claudio Tolentino, Marcelo Laruccia)

Editing: Alexandre Boechat, Natacha Vassou

Color Grading: Estúdio Ely

Finishing: Felipe Andriolo


Audio Production: HEFTY

Producers: Edu Luke, Cris Botarelli, Otávio Cavalheiro, Eduardo Rossi, Celso Moretti, Tuco Barini, Alan Lima

Audio Production Management: Debora Carvalho, Thais Gazoli, Ana Peluzo, Karin Borba

Audio Coordination: Larissa Durante, Douglas Freitas


PR: Kerena Neves, Giulia Camargo

