Chevrolet is highlighting the popularity of its Onix model in a new campaign introducing the 2026 Onix and Onix Plus, created by WMcCann.
With the tagline “The New Chevrolet Onix. Discover the OnixPresence, portrays two children playing a game of counting how many Onix cars they can spot on the streets, while sitting in the back seat of their mother’s car.
The campaign also unfolds through point-of-sale activations and a social media strategy featuring a squad of influencers.
“Working with real-life siblings already brings a unique chemistry that can’t be staged. Adding to that, a crew led by women across all key roles transformed the set into a space of strength and authenticity — and that truth is what comes through on screen.” – Ju Belfer, Director
--
Credits
Agency: WMcCANN
Client: Chevrolet
Product: Onix MY2026
Campaign name: The New Chevrolet Onix – OnixPresence
Client Team: Guilherme Arruda, Federico Wassermann, Vivianne Gonçalves, Stefano Begliomini, Pamela Mourão
CEO: Renata Bokel
CCOs: Hugo Rodrigues, Dani Ribeiro
ECD: Alessandra Sadock
Creative Direction: André Leotta
Associate Creative Directors: Erich Moreira, Markito Mesquita
Creatives: Alexandre Santos, Felipe Araújo, Pedro Aranha, Vitoria Oliveira, Edilene Santos
CSO: Agatha Kim
Planning: Renato Duo, Gabriel Lopes, Gabriela Souza
Content: Tamyris Bueno, Rodrigo Yoshizumi, Cami Smid, Marcos Santos, Tais Aragão, Ícaro Lincoln
VP of Business & Operations – General Motors: Fernanda Marin
Account Management: Fernanda Santa Rosa, Ingrid Martins, Renata Silveira, Thaís Vieira, Giulia Vita, Victoria Nakano, Ana Clara Prudente, Glend Matias, Victoria Simões
Chief Media Officer: André Scaciota
VP of Media: Andreia Abud
Media: Flavio Franco, Nadia Araujo
Head of Data: Vinicius Hamburgo
Data: Thiago Tiuzzi, Fabio Oliveira, Tatiane Araujo, Luanna Bernardo
Head of Digital & Performance: Mariana Santos
Head of Integrated Production: Gibinha Pires
Integrated Production: Camila Carrieri, Pedro Cerqueira, Vanessa Jorge, Karina Oliveira, Joyce França, Paula Buttler, Cristiane Leopacci
Projects: Carolina do Amaral, Karina Corrêa, Raíssa Regina, Fernando Campos
Production Company: Balma Films
Director: Ju Belfer
Executive Director: Thiago Balma
Executive Producer: Niry Usha
Production Coordinator: Thaís Girotto
Assistant Production Coordinator: Tasha Siqueira
Production & Post Coordinator: Adriana Putini
Strategic Planning: Rafael Della Rosa
1st Assistant Director: Taciana Fortunati
2nd Assistant Director: Luciana Waszak
Production Directors: Daniel Lombardi, Aline Simmi Da Silva
Production Assistant: Sofia Lombardi
Director of Photography: Julia Equi
Still Photographer: Bruna Lucena
Props Production: Camila Franzen
Location Production: Bruno Palaoro
Casting: Amanda Michelini
Wardrobe Stylist: Isadora Bertolucci
Makeup Artist: Aline Matias
Gaffer: Roberto Ramos
Key Grip: Le Rosa
Post-Production: Cuadro Post
Compositing: Jux Post (Claudio Tolentino, Marcelo Laruccia)
Editing: Alexandre Boechat, Natacha Vassou
Color Grading: Estúdio Ely
Finishing: Felipe Andriolo
Audio Production: HEFTY
Producers: Edu Luke, Cris Botarelli, Otávio Cavalheiro, Eduardo Rossi, Celso Moretti, Tuco Barini, Alan Lima
Audio Production Management: Debora Carvalho, Thais Gazoli, Ana Peluzo, Karin Borba
Audio Coordination: Larissa Durante, Douglas Freitas
PR: Kerena Neves, Giulia Camargo