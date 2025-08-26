senckađ
Group745
Group745
Group745
Group745
Group745
Group745
EDITION
Global
USA
UK
AUNZ
CANADA
IRELAND
FRANCE
GERMANY
ASIA
EUROPE
LATAM
MEA
Edition : InternationalLanguage : English
HOME
NEWS
CREATIVE LIBRARY
IMMORTAL AWARDS
MEMBER COMPANIES
PEOPLE
JOBS
How LBB WorksPlans & PricingEditorial Toolkit
editionRectangle
work

Philadelphia Cream Cheese - "Bonuts" Edited by Genevieve

Philadelphia Cream Cheese
26/08/2025
3
Share
Download
EMBED
EMBED WITH CREDITS
Credits
Add my Credit
SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER

New work for Philadelphia Cream Cheese, cut by Genevieve. Click the link in our bio to see more of her work.

Credits ⬇️

Title: Philly Bonuts

Client: Philadelphia Cream Cheese
Nav Dhillon, Brian Neumann
Global CCO: Aaron Starkman
Global CSO: Sean McDonald
CCO: Mike Dubrick
ECD: Xavier Blais
Head of Strategy: Julian Morgan
Strategist: Tanvi Swar, Pirooz Malektojar
Associate Creative Director: Michelle Budge, Jackson Byrne
Art Director: Michelle Budge, Chloe Shapiro
Writer: Jackson Byrne, Rachel Taylor, Julie Day-Lebel
Digital Designer: Dustin Gamble
Senior Integrated Producer: Narine Artinian
Senior Studio Artist: Kostas Loukopoulos, Justin Chan
Broadcast Producer: Tricia Lapidario, Edith Cayer, Eliane Chartier
Group Business Lead: Adam Ball

Production: Fuze
Director: Maya Visnyei
EP/Line Producer: Nicole Gomexz
Food Stylist: David Grenier

Editor: Genevieve Latour
Assistant Editor: Claire Shafto
Executive Producer: Sarah Brooks

Transfer/VFX: Vanity
Colour Artist: Andrew Exworth
Online Artist: Adam Vanwyk
Producer: Katie Methot

Audio: Grayson
Voice Director: Ali Wila Milner
Senior Producer: Nicholas Shaw

About
MORE ABOUT undefined
SUBSCRIBE TO LBB’S newsletter
Enter your email
FOLLOW US
Our Products
About Us
Contact
Editorial Toolkit
GDPR Guide
Help & FAQ
Privacy & Cookie Policy
Terms & Conditions
Newsletters
Create your own LBB icons
How it works
Plans & Pricing
LBB’s Global Sponsor
Group745
Language:
English
© 2005-2023 LBB Ltd·Privacy and Cookie Policy·Terms and Conditions
v2.25.1