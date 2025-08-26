senckađ
Niagara Falls Tourism - The Yestination Edited by Fi Alvarez

Niagara Falls Tourism
26/08/2025
New work for Niagara Falls Tourism! Cut by Fi Alvarez 💦 Click the link in our bio to see more of our work.

Credits ⬇️

Client: Niagara Falls Tourism
Title: The Yestination

Agency: Zerotrillion
Production Company: Asymetric
Director & DOP: Jonathan Bensimon
Executive Producer: Evan Landry & Nick Burry
Line Producer: Jeff So
Production Manager: Jack Stunt
Production Coordinator: Anna Xia

Editing Facility: School Editing
Editor: Fi Alvarez
Supervising Editor/15s: Monica Remba
Assistant Editor: Erica Giustiniani
Executive Producer: Sarah Brooks

Finishing Facility: Fort York VFX
Lead Flame Artist: Melissa Vasiliev
Flame Artist: Luke White
Flame Assistant: Andre Albuquerque / Abraham Lim
Colourist: Jason Zukowski
Colour Assistant: Jose Arturo Torres Salinas
Exec Producer: Pallavi Joshi-Firby

Audio House: BoomBox Sound

