work

National Ballet of Canada - ​Trailer for Grand Mirage Edited by Jon Devries

National Ballet of Canada
26/08/2025
Trailer for Grand Mirage out now! Cut by Jon Devries. Click the link in our bio to see more of Jon’s work.

Credits ⬇️

Client: National Ballet of Canada
Title: Grand Mirage

Starring: Guillaume Cote
Production: Lookout
Director & Writer: Ben Shirinian
DOP: Jeremy Benning, ASC CSC
Producer: Jared Cook
Associate Producer: Marissa Scannura
First Assistant Director: Mario Scenna
Steadicam Op: Jason Vieira
1st AC: Craig Morgan
2nd AC: Fraser Collins
2nd Cam Op: Alex Chung
Gaffer: David Grif
Best Boy: Jason D’Souza
Props Stylist: Emily Nolan
Props Assist: Emma St Germaine, Grace Cook , Noah Rosaasen
Key Grip: Lennon Shute
2nd Grip: Innis Papagiannis
3rd Grip: Brett Bates
Studio: 20 House
Catering: Chef’s Table
Wardrobe Stylists: Serena Vaz, Allie Marshall
HMU: Aniko Tar, Ty Wilson
DMTNTR: Patrick McKeegan, Emil White
PAs: Erik Berg, James Oster, Graeme Jokic

Editorial: School Editing
Editor: Jon Devries
Executive Producer: Sarah Brooks
Assistant Editor: Fi Alvarez

Colour and Online: Fort York VFX
Executive Produce: Armen Bunag
Colourist: Jason Zukowski
Colour Assistant: Jose Arturo Torres Salinas
Online Flame Artist: Dylan B. Morgan

Music and Score: Kevin Lau & Brian Pickett
Sound Design: Rachael Johnstone

Concept Art: Goran Bukvic
Executive Producer VFX: Aarchish Jain
VFX Supervisor: Sreejith Madapattil
Compositing: Vyom Chaturvedi, K. Ramakrishna
Fx: Naveen RC
Lookdev/Lighting: R. Veda Prashanth

Prep: Jayesh Zele
Matte Painting: Balu Bhalero
Modelling Artist: Shivam Pathak Balu Bhalero
3D Generalist: Nikhil Barmase
Senior Producer: Vivek Udawant
Production Coordinator: Shravani Teli
CG Lead: Bheemaraju Veda Prashanth
Internal Production: Keerthi Vandhana
Set Modeling: Vinay Pilyanam
Character Modeling: Anish Mohan
Set Texturing: Lahari Valmikam
Character Texturing: Anish Mohan
Grooming : Nikhil Banyal
Rigging: Atul Bhandarkar
Animation: Aditya Sabarwal
Match Move: Marripati Govardhan Goud

