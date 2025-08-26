senckađ
work

WestJet - Make It Happen Edited by Izzy Ehrlich

WestJet
26/08/2025
New work for WestJet cut by Izzy ✈️ Click the link in our bio to see more of Izzy’s work.

Credits ⬇️

Clients: WestJet
Title: Make It Happen

Agency: Rethink
Creative Director, Partner: Bob Simpson
Creative Director, Art Director: Eric Seymour
ACD, Copywriter: Thom Peters
Senior Producer: Laurie Filgiano
Director of Client Service, Partner: Chelsea Stoelting
Group Account Director: Kennedy Crawford

Production House: Skin + Bones
Director: Matt Swanson
Director of Photography: Misha Petrenko
Line Producer: Andrew Graham
Executive Producer: Joan Bell

Editorial House: School Editing
Executive Producer: Yumi Suyama
Editor: Izzy Ehrlich
Assistant Editor: Zhenya Dolzikov

Colour and VFX: alter ego
Senior Colourist: Eric Whipp
Colour Assistant: Ben Otten
VFX Artists: Eric Perrella, Sebastian Boros
VFX Assistants: Alyssa Glousher, Muskan Sadh
Producer: Spencer Butt

Audio: Vapor Music
Creative Director: Joey Serlin
Engineer: Ethan Myers
Executive Producer: Lindsey Bates

Wave Production
Music Direction: David Gaudet
Sound Design and Audio Engineer: Craig Zarazun
Production Coordinator: Avery Reid

