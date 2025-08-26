senckađ
work

Tim Hortons - Canadian Dream Edited by Izzy Ehrlich

Tim Hortons
26/08/2025
New work for Tim Hortons, cut by Izzy 🔪 Click the link in our bio to see more of Izzy’s work.

Credits ⬇️

Client: Tim Hortons
Title: Canadian Dream

Agency: Gut Toronto
Managing Director: Ryan O’Hagan
Chief Creative Oﬃcer: Max Geraldo
Executive Creative Director: Christian Buer
Head of Accounts: Natalie Street
Creative Director, Writer: Arjang Esfandiyari
Creator Director, Writer: Gaby Makarewicz
Creative Director, Art Director: Noreel Asuro
Creative Director, Art Director: George Lin
Creative Director, Art Director: Bobby Martiniello
Head of Strategy: Amy Badun
Head of Production: Aimee DeParolis
Senior Producer: Shannon Farrell
Group Brand Lead: Alessio De Civita
Account Director: Elana Prokopick
Account Supervisor: Namita Warier

Production Company: Campsite
Director: Ian Robertson
Director/DP: Jesse Hunt
Executive Producers: Adrian Cheung, Katie Christiensen
Line Producer, Toronto: Alex Meghie

Editorial: School Editing
Senior Editor: Izzy Ehrlich
Asst Editor: Zhenya Dolzikov
Executive Producer: Mackenzie Goodwin

Transfer/Online: The Vanity
Flame Artist: Andrew Farlow
Colourist: Jordan Benegbi
Executive Producer: Kayla Baxter

Audio: Grayson
Voice and Music Director: Tyson Kuteyi
Producer: Clare McGonigle
Engineer: Vlad Nikolic

