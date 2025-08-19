Pour s'imposer sur le marché français des véhicules utilitaires (VU), dominé par les marques nationales, Toyota Professional avec l'aide de T&P France a lancé sa première grande campagne : "Les Vitrines".

L'objectif était clair : positionner Toyota Professional comme un acteur de proximité, fiable et désirable, en valorisant sa gamme (Proace City, Proace, Hilux) sous la plateforme de marque "Quand les autres comptent sur vous, vous pouvez compter sur nous".

Le concept créatif, né de l'insight que le véhicule est une "vitrine" pour l'artisan, transforme les professionnels en "fashion addicts" de leur VU.

La campagne met en scène des artisans (fleuriste, plombier, etc.) admirant avec humour et enthousiasme les véhicules Toyota comme des pièces de collection en vitrine. Cette approche décalée, réalisée par Markus Mueller, vise à créer une connivence avec la cible.

Lancée en juin 2022, la campagne a bénéficié d'un plan média stratégique combinant sponsoring TV, affichage sur des lieux clés (comme Rungis) et presse locale, pour maximiser sa portée auprès des professionnels.

"Les Vitrines" a permis à Toyota Professional de se distinguer par son ton innovant et son approche centrée sur l'humain, prouvant qu'une communication audacieuse peut transformer la perception d'une marque sur un marché très établi.





Crédits :



Creative Client Lead : Jessica Lopater

Account Director : Deborah Millon

Directeur de Création : Arnaud Labille

Directeur Artistique : Nicolas Sulpie

Concepteur Redacteur : Luca Spaccini

Production : Bureau de Victor

Réalisateur : Markus Mueller