Aujourd’hui, piloter ses contrats de téléphone ou de streaming, comme bon nous semble, est devenu la norme.

Fort de ces usages désormais ancrés dans le quotidien, Toyota a imaginé une nouvelle offre "Easy Flex" qui permet de redonner plus de contrôle (à ses clients).

Ainsi, T&P France a conçu une campagne intitulée “Le bon dosage, c’est le vôtre” qui met en scène le bénéfice de l’offre avec humour et connivence.

Dans un marché automobile, où la pression commerciale est de plus en plus forte, la bataille des offres est engagée. Il en résulte une difficulté pour les consommateurs de s’y retrouver, voire même une certaine confusion. C’est pourquoi Toyota a développé une solution qui permet au consommateur d’adapter son contrat de location automobile en fonction de ses usages : nombre de kilomètres, report des mensualités, durée du contrat…

« Une nouvelle solution qui répond aux tendances et usages de plus de flexibilité, de contrôle et qui s’adapte aux besoins de chacun.» comme nous l’explique Carine Pâris, directrice de la communication chez Toyota France.

Le concept créé pour cette campagne s’appuie sur un insight universel : à chacun son dosage.

« Cette campagne valorise l’unicité de chacun, que la norme est une question de perception personnelle. » précise Arnaud Labille, Directeur de Création chez T&P France.

Une campagne vidéo en social, digital et en print qui met en scène des personnages qui expriment leurs personnalités dans des situations quotidiennes : un cours de tai-chi et une retouche maquillage au restaurant.

La campagne a été réalisée avec Morten Borgestad et la maison de production Motion Shelter. Il en résulte une écriture cinématographique singulière en plan séquence pour mieux dramatiser la chute.

Le plan média imaginé pour diffuser cette campagne se veut résolument tourné vers une cible connectée à travers une sélection de carrefours d’audience tant sur les plateformes de catch’up que sur les réseaux sociaux (Twitch, Facebook, Instagram…).



Credits :

Client : Toyota France

Account Director : Deborah Milon

Directeur de Création : Arnaud Labille

Directeur Artistique : Nicolas Sulpie

Concepteur Redacteur : Luca Spaccini

TV Producer : Olivier Mordacq



Production : Motion Shelter

Réalisateur : Morten Borgestad



