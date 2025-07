Pour le lancement du Cargo Verso, première solution de mobilité responsable et durable de Toyota, nous avons imaginé une campagne humoristique et ingénieuse pour mettre en avant tous les avantages à l’utilisation de ce vélo.

Dans un contexte où les Français restent retissant à l’adoption de modes de transports alternatifs malgré toutes les contraintes de circulation (embouteillages, stationnement, cout de l’essence et émissions de gaz à effet de serre), nous devions trouver une façon créative de contourner ces appréhensions et faciliter la démocratisation de ce dernier. A travers cette campagne, nous avons mis en avant des situations du quotidien en ville tirées d’insights facilitées grâce au Cargo Verso.

L’enjeu repose sur le contournement de barrières psychologiques à l’adoption du vélo cargo en contexte urbain : les gens craignent de changer leurs habitudes, car même si les pistes cyclables et autres aménagements se développent, cela ne changerait pas leur niveau d’adoption pour autant.

Un dispositif intégré 360 faisant la part belle au contexte : De la journée Sans Voiture aux points de contact à proximité des écoles et parcs pour enfants, nous devions faire en sorte d’être visible au maximum à travers un message humoristique et connivent. Un dispositif digital autour des situations de la vie quotidienne permettait d’utiliser les codes Social Media et le tout est complété par un dispositif de Lead Gen ambitieux.

Le Cargo verso est à présent disponible dans plus de 300 concessions en France.

Le dispositif mis en place a connu un franc succès. Les chiffres en témoignent. Suite à notre campagne, + de 200 bons de commandes électroniques ont été émis. Les personnes ont été exposées en moyenne 25 fois aux messages OOH, sans compter notre dispositif SoMe.

De plus, l’évolution des lois sur la mobilité et les conditions de circulation en agglomération tel que Paris encourage encore davantage l’intérêt porté au Cargo Verso.