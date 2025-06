Depuis 2017, le Toyota C-HR incarne le véhicule le plus audacieux de sa catégorie : un véhicule qui divise pour ceux qui aiment s’assumer. A l’occasion de la sortie de la nouvelle génération de ce véhicule iconique en 2024, nous faisions face à des objectifs ambitieux pour assurer un lancement à la hauteur de sa réputation.

Notre travail d’audience planning approfondi nous a permis d’identifier un passion point notoire parmi notre cible d’acheteurs : l’Art et la création.

Nous avons exploité cette appétence, à travers un insight clé : Un Français sur deux a un jour envisagé une carrière créative mais en a été découragé par ses proches.

Acquérir un C-HR c’est enfin assumer sa nature créative aux yeux de tous.

Un réel défi s’est alors présenté à nous, comment iconiser le C-HR comme un objet d’art et inspirer les gens pour assumer leur côté créatif ? Au-delà de l’aspect purement fonctionnel, comment transcender l’usage et la perception de la voiture en véritable outil d’expression et de réassurance de sa personnalité.

Infuser l’esprit audacieux du nouveau Toyota C-HR dans une campagne de lancement qui casse les codes des campagnes médias traditionnels pour créer de la désirabilité et travailler la considération. Bref : proposer une véritable expérience de marque jamais vue auparavant.

Nous avons donc développé un projet de grande ampleur s’articulant à travers un challenge : 3 créateurs de contenus spécialisés dans l’humour et n’ayant aucun lien avec l’art relève le défi de réaliser et d’exposer une œuvre d’art au grand public et à la presse en seulement 6 semaines.

Parrainé par l’artiste Saype, un programme de divertissement 360 incluant Social Média, Influence, Partenariats presse et évènementiel, où les créateurs racontent leur parcours, motivations et doutes, tout en abordant le thème de l’audace, avec comme point culminant la soirée de vernissage comptant 256 invités permettant de découvrir les œuvres et l’univers iconique du Toyota C-HR. Des contenus de marques ont été posté sur le compte Youtube, Instagram et Facebook de Toyota. Les influenceurs ont également posté leur contenu sur leurs réseaux.

Les résultats ? Un reach global cumulé de nos contenus de plus de 30M, avec 47k engagements et une augmentation des recherches de +10% sur la marque Toyota sur la période de la campagne. Les Post-Test ont permis d’augmenter la désirabilité de la marque sur l’échantillon mesuré de +13% en moyenne.

Toyota a gagné en désirabilité avec un gain de 13 points sur l’item suivant : Toyota est une marque avec une forte personnalité et du caractère.

Toyota a aussi gagné en considération avec un gain de 17 points sur l’intention de se renseigner sur la marque.





Merci à l'artiste Saype ainsi qu'aux créateurs de contenus Emy LTR, Natoo et Pierre Croce.