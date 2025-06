Imaginez Paris.

Imaginez maintenant le métro parisien.

easyJet a dû relever ce défi lorsque l'extension de la ligne 14 du métro parisien a mis l'aéroport d'Orly à 25 minutes du centre-ville. Bien que pratique, l'expérience du métro restait très éloignée de l'insouciance des vacances.

easyJet a vu l'opportunité de combler ce fossé et de rappeler aux Parisiens que le plaisir de voyager était plus proche que jamais. Profitant de l’ouverture de la ligne, easyJet a lancé une campagne innovante qui a transformé l'expérience banale du métro. En s'associant au compte très suivi « Les Gens Dans Le Métro » sur instagram et en combinant DOOH*, digital audio, paid social, et activations RP/Influenceurs, easyJet a insufflé l'esprit de la joie des vacances directement au cœur du métro, rappelant aux parisiens que l'évasion n'était qu'à quelques stations de métro.

* : Image mockup par Freepik



La campagne s'est avérée très efficace, avec un fort impact médiatique et un renforcement positif de la marque. Plus de 4,5 millions d'impressions ont été générées sur différents canaux, ce qui a considérablement augmenté la visibilité d'easyJet. En outre, la campagne a trouvé un écho auprès du public cible, entraînant 123 000 engagements sur les médias sociaux et une augmentation de +4 points de la valeur et de la réputation de la marque, mesurée par YouGov Brandindex.

Plus important encore, l'activation a réussi à repositionner easyJet comme une marque disruptive, non seulement dans son modèle d'entreprise, mais aussi dans son approche de la communication. En s'inscrivant dans le contexte unique du métro parisien, easyJet a réussi à établir un lien émotionnel avec les consommateurs, leur rappelant que le plaisir des vacances était désormais à portée de métro.