Lexus créé des automobiles comme l’Opéra de Paris créé des ballets : tel un artisanat d’excellence, nourri à la fois de tradition et d’innovation. Après plus de deux ans de partenariat, Lexus France et l’Opéra national de Paris ont décidé d’exprimer et de réaffirmer ces valeurs communes dans une campagne de communication sur le thème « Artisans de vos Émotions ».

Pour renforcer sa présence et son attrait auprès des acheteurs français de voitures de luxe, Lexus a cherché à s’aligner sur leurs intérêts raffinés, notamment leur passion pour l’opéra. Cette campagne élève stratégiquement l’association de Lexus au prestigieux Opéra de Paris, créant des photographies artistiques mêlant danse et ballet aux véhicules de la marque.

Portée comme un manifeste culturel, la campagne visait à insuffler à Lexus le prestige et la richesse sensorielle associés à l’Opéra.

Nous avons progressivement intégré la marque dans l’univers de nos audiences en nous concentrant sur leurs passions. Une analyse approfondie a révélé un intérêt pour l’Opéra. Nous avons donc collaboré avec l’Opéra de Paris pour créer des visuels et du contenu, ciblant les spectateurs de l’Opéra et intégrant l’Opéra dans l’imaginaire de la marque et ses communications. Cela a permis de faire converger les valeurs et d’exalter les sens, entre l’excellence de Lexus et de l’Opéra de Paris.

Nous avons mis en scène des photographies d’art mêlant danse et ballet avec nos véhicules, célébrant le partenariat avec poésie et enchantement. La campagne a été utilisée de façon 360, avec une utilisation en affichage, presse et digital.

Cette campagne a permis d’assoir ce partenariat d’exception exposé comme un manifeste culturel au grand public.