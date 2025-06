Pour affirmer sa présence au sein d’un marché automobile premium très concurrentiel, Lexus éprouve le besoin de se faire connaître et désirer d’un public qui ne sait le distinguer. Prenant part du gage d’expertise et de savoir-faire des véhicules de la marque, nous avons décidé d’orienter une campagne prônant philosophie d’excellence comme synonyme d’expérience.

Lexus Sweet Lexus positionne ainsi les voitures Lexus comme une propre extension du domicile, mettant l'accent sur le confort et le bien-être d’un habitacle comme véritable cocon de sérénité : une approche faisant écho aux 61% de Français considérant leur voiture comme un "second espace de vie".

Illustré dans une campagne cinéma prestigieuse, ciblant un public premium, Lexus invite les spectateurs à expérimenter ses véhicules comme un sanctuaire de détente et un moyen de se reconnecter avec soi-même. Un moyen de rehausser l’image de marque en stimulant le désir et la distinction grâce à la conception automobile unique de Lexus centrée sur l'humain.

Touchant plus de 9 millions de spectateurs, la campagne a généré des gains d'image significatifs : le public exposé a démontré une affinité accrue pour la marque, une fierté de possession et une connexion émotionnelle plus forte.