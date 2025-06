Dans le cadre de son partenariat mondial avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Toyota a souhaité renforcer son image d'acteur majeur de la mobilité, en particulier dans un contexte où l'accessibilité aux infrastructures de loisirs et sportives reste un défi pour les personnes en situation de handicap. Pour relever ce défi, Toyota a mis en œuvre une initiative audacieuse : la conception du "Toyota Wheelpark", un skatepark hybride et inclusif.

Le principal enjeu était de communiquer la vision de mobilité de Toyota et de la partager au plus grand nombre, tout en rendant un espace sportif comme un skatepark accessible et ludique pour tous, qu'ils soient valides ou non. Pour y parvenir, Toyota s'est associé à La Fabrique Royale, ainsi qu'aux équipes de Franklin Roulot (en charge de la conception et de l'animation) et Pratikable (spécialiste de la mobilité inclusive et du parasport à sensations).

Le Toyota Wheelpark a été conçu dès le départ pour être accessible aux fauteuils roulants, tout en permettant aux autres disciplines de sports de glisse de continuer à s'amuser dans le même espace. Cette structure, composée d'une centaine de modules, offre une expérience immersive et ludique pour tous les participants. L'espace a été pensé pour favoriser la rencontre entre les fauteuils et les skates, permettant à chacun de s'amuser en toute sécurité, sans renoncer aux sensations fortes, au sein de zones modulables entre 80 et 800 m². Cette approche répond à tous les usages et prend tout son sens dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le Toyota Wheel Park a d'ailleurs été conçu pour être itinérant, avec une tournée dans toute la France qui se poursuit en 2025 avec une tournée Héritage.

Le succès de cette campagne et de la tournée du Toyota Wheelpark se traduit par l'intérêt suscité par ce projet ambitieux. La campagne a pleinement atteint son objectif de promouvoir l'arrivée du Toyota Wheel Park en France et de mobiliser les communautés locales autour des événements dans chaque ville. Avec 963 965 impressions, soit 50 % de plus que l'estimation initiale, la visibilité a été largement maximisée. L'engagement a également été au rendez-vous, avec 1 882 interactions, incluant des clics sur les profils Instagram et des redirections vers la landing page d'inscription, renforçant ainsi l'intérêt pour l'événement. La portée de la campagne a atteint 872 431 personnes.